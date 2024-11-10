Салливан: Возможно, Путин еще не решил, что даст КНДР в обмен на ее войска

Соединенные Штаты еще изучают, что именно Россия отдаст Северной Корее в обмен на участие ее войск в полномасштабном вторжении против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, в США "не знают наверняка", что Россия дает северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в обмен на военных, которых он посылает воевать на поле боя в Украине.

"Честно говоря, я думаю, что Владимир Путин не знает наверняка. Я думаю, что он, наверное, еще не решил, что именно он собирается делать для Северной Кореи в будущем", – добавил он.

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Советник Байдена предположил, что Ким Чен Ын ожидает в обмен "что-то значительное, возможно, в виде военной и технологической поддержки со стороны России" – возможно, и для ядерной программы Северной Кореи.

"Я не могу точно сказать, что произойдет, но мы уже слышали, как россияне заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем пять или десять лет назад. Поэтому беспокойство относительно отношений между Россией и КНДР в обоих направлениях является очень реальным, и это то, на что должны обратить внимание все страны свободного мира", – отметил Салливан.

На этой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области в последние дни.

Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Государства НАТО осудили решение России и Северной Кореи привлечь северокорейские войска к боевым действиям против Украины.