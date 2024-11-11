Литва усиливает контроль на границах за товарами двойного назначения

С 11 ноября литовская таможня усиливает контроль за товарами двойного назначения, которые задекларированы как экспорт из стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию литовской таможни.

Как указано, таким образом таможня Литвы продолжает свои инициативы по предотвращению поставок товаров двойного назначения в РФ и Беларусь.

"В связи с международными санкциями против России и Беларуси на пограничных пунктах будет проводиться физический контроль товаров двойного назначения", – говорится в сообщении.

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Особое внимание будет уделено экспорту электронных товаров, таких как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты.

Также будет усилен контроль за товарами, на которые не распространяются санкции, такими как медицинское диагностическое оборудование, экспорт различных механизмов и их частей и аналогичных товаров.

Недавно в Штутгарте приговорили 56-летнего мужчину к семи годам заключения за продажу станков для производства снайперских винтовок российскому производителю оружия вопреки торговым ограничениям.

Кроме того, немецкие журналисты-расследователи установили, что несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.