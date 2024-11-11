Розвідка розповіла, з чого складаються фальш-дрони РФ, які залетіли в Молдову

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про те, що на територію Молдови впродовж вихідних залетіли фальш-дрони, а також деталізували, з чого вони складаються.

Про це повідомили в ГУР, передає "Європейська правда".

Як зазначили розвідники, протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2 тисячі БпЛА, близько половини з яких – це приманки або фальш-цілі, якими Росія намагається відвернути увагу та перевантажити українську ППО.

"Пародія" – один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках, акцентують у розвідці.

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Фото: ГУР

Зокрема, за даними ГУР, у неділю, 10 листопада два таких дрони впали на території Молдови.

У них відсутня бойова частина, ці дрони набагато менші та дешевші за Shahed-136, проте завдяки "лінзі Люнеберга" (надрукована на 3D-принтері обернута фольгою куля, яку безпілотники несуть як корисне навантаження – у радіолокаційному діапазоні імітує більшу ціль) радіолокаційно імітують їх, розповіли розвідники.

У ГУР відзначили, що дослідження російських "пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно.

Фото: ГУР

Зазначається, що модуль польотного контролера такого дрона містить компоненти, виготовлені компаніями з:

Китаю: Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology;

США: Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense;

Швейцарії: STMicroelectronics;

Тайваню: SONiX Technology.

Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.