Розвідка розповіла, з чого складаються фальш-дрони РФ, які залетіли в Молдову
Новини — Понеділок, 11 листопада 2024, 10:35 —
Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про те, що на територію Молдови впродовж вихідних залетіли фальш-дрони, а також деталізували, з чого вони складаються.
Про це повідомили в ГУР, передає "Європейська правда".
Як зазначили розвідники, протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2 тисячі БпЛА, близько половини з яких – це приманки або фальш-цілі, якими Росія намагається відвернути увагу та перевантажити українську ППО.
"Пародія" – один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках, акцентують у розвідці.
Зокрема, за даними ГУР, у неділю, 10 листопада два таких дрони впали на території Молдови.
У них відсутня бойова частина, ці дрони набагато менші та дешевші за Shahed-136, проте завдяки "лінзі Люнеберга" (надрукована на 3D-принтері обернута фольгою куля, яку безпілотники несуть як корисне навантаження – у радіолокаційному діапазоні імітує більшу ціль) радіолокаційно імітують їх, розповіли розвідники.
У ГУР відзначили, що дослідження російських "пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно.
Зазначається, що модуль польотного контролера такого дрона містить компоненти, виготовлені компаніями з:
- Китаю: Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology;
- США: Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense;
- Швейцарії: STMicroelectronics;
- Тайваню: SONiX Technology.
Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.
Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.
Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.