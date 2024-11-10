У Литві виправдовують включення "антисемітської" партії в коаліцію

У Соціал-демократичній партії Литви, яка перемогла на парламентських виборах у жовтні, захищають рішення сформувати коаліцію з партією "Зоря Німану", чий лідер Ремігіюс Жемайтайтіс перебуває під судом за звинуваченнями в антисемітизмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заступник лідера литовських соціал-демократів і кандидат у прем'єри Литви Гінтаутас Палуцкас сказав, що Жемайтайтіс не буде працювати в уряді, але представники "Зорі Німану" очолять три з 14 міністерств уряду.

Він наголосив, що об'єднання зусиль з партією Жемайтайтіса було єдиним способом створити стійку коаліцію, і заявив про готовність пояснити своє рішення міжнародним партнерам Литви.

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"Дехто стверджує, що вся партія "Зоря Німану" є антисемітською. Ми її такою не вважаємо. Антисемітизму немає місця ні в соціал-демократичній партії, ні в її уряді", – запевнив Палуцкас.

Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах у жовтні, спочатку заявила, що не формуватиме коаліцію з партією "Зоря Німану". Однак пізніше вона відмовилася від цієї обіцянки.

Після цього президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не бачить можливостей для роботи Жемайтайтіса в новому уряді, оскільки це може створити проблеми у справі здійснення "активної та ефективної" зовнішньої політики.

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