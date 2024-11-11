Победители парламентских выборов Литвы подписали коалиционное соглашение с "антисемитской" партией

Социал-демократическая партия Литвы, которая победила на парламентских выборах и формирует правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана", чей лидер Ремигиюс Жемайтайтис находится под судом по обвинениям в антисемитизме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте выразила удовлетворение сформированным большинством.

"Эти три партии пользуются большим доверием народа Литвы, за эти три партии проголосовало более полумиллиона человек. Сейчас важно, чтобы работа показала, что наша правящая коалиция сильна, что наше будущее правительство действительно дееспособно и способно принимать решения, потому что именно этого ждет народ Литвы", – отметила она.

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Согласно подписанному соглашению, кандидатуру председателя Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса выдвигают на должность спикера Сейма, а социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса – на пост премьер-министра.

По данным LRT, "Заря Немана" получит министерства сельского хозяйства, окружающей среды и юстиции, а демократы – министерства экономики и инноваций и энергетики.

Социал-демократы получат портфели министров финансов, обороны, культуры, социальной защиты и труда, транспорта, здравоохранения, образования, науки и спорта, иностранных дел и внутренних дел.

В соглашении также выделено 12 ключевых приоритетов деятельности коалиции, среди которых национальная безопасность, экономический рост и улучшение условий жизни семей, повышение доходов населения, равные возможности для получения качественного образования, увеличение продолжительности здоровой жизни, внимание к дорогам путем создания дорожного фонда.

Также особое внимание уделяется инвестициям в устойчивую энергетику, укреплению общественного порядка, вниманию к селу и устойчивому сельскому хозяйству, сохранению окружающей среды и ее ресурсов, а также обещанию способствовать созданию открытого, демократического общества и гражданской идентичности.

Планируется также принятие плана борьбы с ксенофобией.

Коалиция из трех политических сил обеспечит уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.

Как известно, литовским социал-демократам пришлось оправдываться за приглашение к формированию коалиции партии "Заря Немана".

В свою очередь президент Науседа сказал, что не видит возможностей для работы Жемайтайтиса в новом правительстве, поскольку это может создать проблемы в деле осуществления "активной и эффективной" внешней политики.

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