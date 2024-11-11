Боррель засудив удар Ізраїлю на півночі сектору Гази
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель обурився ударом Ізраїлю по місту на півночі сектору Гази, внаслідок якого загинуло багато цивільних.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).
Боррель заявив про осуд останнього удару, завданого Ізраїлем по місту Джабалія, що північніше Гази. Ймовірно йдеться про обстріл 10 листопада у межах табору біженців, внаслідок якого, як повідомляють, загинули 32 людей, серед яких 13 дітей.
I strongly condemn the latest Israeli strike in Gaza’s Jabalia, w/ many civilian casualties.
The words “ethnic cleansing" are increasingly used to describe what is going on in North Gaza.
The daily reality of forced displacements violates international law. 1/3Реклама:– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024
"Для опису того, що відбувається на півночі Гази, все частіше використовують слова "етнічні чистки". Щоденна реальність вимушеного переміщення населення – це порушення міжнародного права. Використання голоду як методу ведення війни – це також порушення міжнародного гуманітарного права", – наголосив він.
Боррель наголосив, що голоду у секторі Гази необхідно запобігти і Ізраїль як окупуюча влада зобов’язаний дозволити допуск гуманітарної допомоги.
"Міжнародній спільноті і головним союзникам Ізраїлю час вжити невідкладних заходів, щоб припинити страждання палестинців і звільнити заручників", – заявив головний дипломат ЄС.
За даними ЗМІ, обраний президент США Дональд Трамп просив прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу завершити війну в секторі Гази до того, як він повернеться до Білого дому.