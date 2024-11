Боррель засудив удар Ізраїлю на півночі сектору Гази

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель обурився ударом Ізраїлю по місту на півночі сектору Гази, внаслідок якого загинуло багато цивільних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Боррель заявив про осуд останнього удару, завданого Ізраїлем по місту Джабалія, що північніше Гази. Ймовірно йдеться про обстріл 10 листопада у межах табору біженців, внаслідок якого, як повідомляють, загинули 32 людей, серед яких 13 дітей.

I strongly condemn the latest Israeli strike in Gaza’s Jabalia, w/ many civilian casualties.



The words “ethnic cleansing" are increasingly used to describe what is going on in North Gaza.



The daily reality of forced displacements violates international law. 1/3

