Президент Литви назвав помилкою запрошення до коаліції суперечливої партії

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував запрошення до коаліції правопопулістської партії "Зоря Німану", лідер якої Ремігіюс Жемайтайтіс перебуває під судом за звинуваченнями в антисемітизмі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа назвав запрошення "Зорі Німану" до нової коаліції помилкою та припустив, що її участь буде створювати проблеми.

"Думаю, що це була помилка. Коаліції доведеться довести у наступні тижні, що це не було помилкою… Я бачу, що ця людина не виправляється. Він продовжує поглиблювати проблему, можливо умисно, але це дуже нерозумно", – сказав Гітанас Науседа.

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Він зауважив, що запрошення до коаліції партії Жемайтайтіса викликало "дуже негативні" реакції за кордоном.

Президент не став виключати, що його майбутні зустрічі з міжнародними партнерами будуть починатися з пояснень на цю тему.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формує керівну більшість, підписала коаліційну угоду із Союзом демократів "В ім'я Литви" і партією "Зоря Німану". Соціал-демократам одразу довелось виправдовуватися за запрошення останніх.

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс виступив із заявою до послів ЄС, НАТО та Ізраїлю, в якій заперечує звинувачення в антисемітських поглядах.