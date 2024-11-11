Президент Литвы назвал ошибкой приглашение в коалицию противоречивой партии

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал приглашение в коалицию правопопулистской партии "Заря Немана", лидер которой Ремигиюс Жемайтайтис находится под судом по обвинению в антисемитизме.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа назвал приглашение "Зари Немана" в новую коалицию ошибкой и предположил, что ее участие будет создавать проблемы.

"Думаю, что это была ошибка. Коалиции придется доказать в последующие недели, что это не было ошибкой... Я вижу, что этот человек не исправляется. Он продолжает усугублять проблему, возможно умышленно, но это очень глупо", – сказал Гитанас Науседа.

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Он отметил, что приглашение в коалицию партии Жемайтайтиса вызвало "очень негативные" реакции за рубежом.

Президент не стал исключать, что его будущие встречи с международными партнерами будут начинаться с объяснений на эту тему.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Социал-демократическая партия Литвы, которая победила на парламентских выборах и формирует правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана". Социал-демократам сразу пришлось оправдываться за приглашение последних.

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис выступил с заявлением к послам ЕС, НАТО и Израиля, в котором отрицает обвинения в антисемитских взглядах.