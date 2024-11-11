Сійярто каже, що у Словаччині йому пообіцяли не обмежувати угорську мову

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після переговорів у Братиславі заявив, що майбутній словацький закон не обмежить використання рідної мови для угорської меншини у Словаччині.

Слова Сійярто наводить портал Telex, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр провів переговори про мовні права зі спікером словацького парламенту Петером Жигою, який заявив, що уряд Роберта Фіцо розглядає угорську громаду як ресурс.

"Сьогодні я отримав чітке підтвердження від спікера, що потенційне нове мовне законодавство не становитиме жодної загрози для використання рідної мови для етнічних меншин, які проживають на території Словаччини", – заявив Сійярто.

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Він висловив сподівання, що подальших дій з цього питання не знадобиться, додавши, що обіцянка спікера парламенту Словаччини є серйозною гарантією цього.

Про переговори глави МЗС Угорщини в Словаччині стало відомо минулого тижня – після того, як словацьке Міністерство культури висунуло ідею більш жорсткого регулювання використання мов національних меншин.

Проєкт, серед іншого, забороняє використання угорської мови в поштових службах і на залізничному транспорті.

Крім того, на публічних вивісках і рекламних оголошеннях, згідно з проєктом, текст словацькою мовою має розміщуватись у першу чергу (раніше існували винятки для населених пунктів із угорською громадою), а за порушення збільшуються штрафи.

Зазначимо, що угорський уряд Віктора Орбана з 2017 року блокує євроатлантичну інтеграцію України через закон про освіту та мову, а свою підтримку на всіх форумах пов’язує з виправленням ухвалених положень і дотримання прав меншин.

Читайте також архівну статтю "ЄвроПравди" про те, як Словаччина та Угорщина свого часу вирішили претензії стосовно прав меншин.