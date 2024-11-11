Сийярто говорит, что в Словакии ему пообещали не ограничивать венгерский язык

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Братиславе заявил, что будущий словацкий закон не ограничит использование родного языка для венгерского меньшинства в Словакии.

Слова Сийярто приводит портал Telex, сообщает "Европейская правда".

Венгерский министр провел переговоры о языковых правах со спикером словацкого парламента Петером Жигой, который заявил, что правительство Роберта Фицо рассматривает венгерскую общину как ресурс.

"Сегодня я получил четкое подтверждение от спикера, что потенциальное новое языковое законодательство не будет представлять никакой угрозы для использования родного языка для этнических меньшинств, проживающих на территории Словакии", – заявил Сийярто.

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Он выразил надежду, что дальнейших действий по этому вопросу не понадобится, добавив, что обещание спикера парламента Словакии является серьезной гарантией этого.

О переговорах главы МИД Венгрии в Словакии стало известно на прошлой неделе – после того, как словацкое Министерство культуры выдвинуло идею более жесткого регулирования использования языков национальных меньшинств.

Проект, среди прочего, запрещает использование венгерского языка в почтовых службах и на железнодорожном транспорте.

Кроме того, на публичных вывесках и рекламных объявлениях, согласно проекту, текст на словацком языке должен размещаться в первую очередь (ранее существовали исключения для населенных пунктов с венгерской общиной), а за нарушение увеличиваются штрафы.

Отметим, что венгерское правительство Виктора Орбана с 2017 года блокирует евроатлантическую интеграцию Украины из-за закона об образовании и языке, а свою поддержку на всех форумах связывает с исправлением принятых положений и соблюдением прав меньшинств.

Читайте также архивную статью "ЕвроПравды" о том, как Словакия и Венгрия в свое время решили претензии относительно прав меньшинств.