МУС подтвердил расследование из-за возможных "неправомерных действий" прокурора Хана

Международный уголовный суд подтвердил начало внешнего расследования жалоб на "вероятные неправомерные действия" своего прокурора Карима Хана.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление председатель Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС распространил в понедельник, 11 ноября.

Решение о внешнем расследовании приняли после внутренней проверки жалобы на Карима Хана через независимый надзорный механизм (ИОМ), "учитывая особые обстоятельства этого дела".

"Таким образом, внешнее расследование проводится с целью обеспечения полностью независимого, беспристрастного и справедливого процесса в соответствии с правовой базой МУС и МОМ и с соблюдением подхода, ориентированного на интересы потерпевших", – говорится в заявлении.

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Там не уточняется, какие последствия могут наступить для Карима Хана в случае доказательства правдивости обвинений.

О жалобе на прокурора МУС из-за якобы домогательств стало известно в прошлом месяце из публикации британского таблоида Daily Mail. Утверждалось, что жалобу подала секретарь Офиса прокурора Суда.

Таблоид писал, что женщина, якобы пострадавшая от домогательств Хана, не хотела подать официальную жалобу, поэтому за нее это сделала коллега, которой она об этом рассказала.

По информации Daily Mail, обвинения против прокурора Международного уголовного суда появились за две недели до того, как он объявил о ходатайстве об ордерах на арест высокопоставленных чиновников Израиля и главарей террористической группировки ХАМАС.

Сам Карим Хан все обвинения ранее отрицал.