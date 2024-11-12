Німецькі літаки підняли в повітря для супроводу російського розвідувального літака

У понеділок німецькі ВПС здійснили вильоти з двох баз для супроводу російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Про це йдеться в X (Twitter) німецьких ВПС, передає "Європейська правда".

Літаки здійснили вильоти з баз Лааге (Німеччина) та Ліелварде (Латвія).

"Наші Eurofighter були підняті по тривозі з Лааге та Ліелварде для спільного виявлення та супроводу російського Іл-20М без плану польоту та транспондера", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Heute steigt unsere QRA gleich zweimal auf.🛫



Unsere Eurofighter wurden sowohl aus Laage, als auch aus Lielvarde alarmiert, um gemeinsam eine 🇷🇺 Iljuschin Il-20M ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren und zu eskortieren.#SecuringTheSkies #WeAreNato pic.twitter.com/0dVlXr175o – Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) November 11, 2024

Країни НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії в порядку ротації з березня 2004 року, коли країни Балтії були прийняті в альянс. З 2004 року патрулювання ведеться з Шауляйської авіабази в Литві, а з 2014 року опорна місія здійснюється і з бази Емарі в Естонії. З березня цього року протягом дев'яти місяців, поки на базі Емарі тривав ремонт, опорна місія базувалась в латвійському Ліелварді.

Протягом тижня 21-27 жовтня винищувачі НАТО, які виконують завдання з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії, здійснили шість вильотів з метою виявлення і супроводу літаків РФ, які порушили правила повітряного руху.

Нагадаємо, 16 жовтня Німеччина підіймала у небо свої винищувачі через російський літак Іл-20.

Повідомляли також, що впродовж року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.