СМИ: Трамп может уволить директора ФБР, которого сам назначил в 2017 году

Директор ФБР Кристофер Рэй готовится к возможной вынужденной отставке после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом стало известно NBC News от двух источников, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Директор ФБР Кристофер Рэй и команда Дональда Трампа готовятся к тому, что новоизбранный президент заменит Рэя во время работы новой администрации.

Одним из кандидатов на место Рэя является советник Трампа Кэш Пател, который также рассматривается на должность главы ЦРУ, по словам двух других источников.

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По словам источника, Рэй, которого Трамп назначил в 2017 году на 10-летний срок, с удовольствием возглавляет ФБР и намеревался доработать до конца своего срока. Но он также готовится к тому, что Трамп попытается его заменить, сообщил другой источник.

Трамп частично проводил предвыборную кампанию, опираясь на идею очистки ФБР, которое, по его словам, переполнено политически мотивированными и коррумпированными руководителями. В течение многих лет он часто критиковал Рэя, хотя и не так сильно, как других должностных лиц Министерства юстиции, которое осуществляет надзор за ФБР.

В апреле Рэй сказал NBC News, что он "наслаждается этой работой".

"Пока я считаю, что могу делать это, соблюдая все эти правила и нормы, я хотел бы продолжать это делать", – сказал тогда Рэй.

В июле Трамп потребовал от Рэя уйти в отставку "НЕМЕДЛЕННО" после того, как тот дал показания в Конгрессе о том, что ранение уха Трампа во время покушения на его жизнь в том месяце могло быть получено не от пули.

Позже ФБР в своем заявлении подтвердило, что пуля попала в ухо Трампа.

Трамп отреагировал на это на своей странице в социальной сети Truth Social. "Я предполагаю, что это лучшее извинение, которое мы получим от директора Рэя, но оно полностью принято!" – написал он.

Назначение нового директора ФБР потребует утверждения в Сенате, где с января республиканцы будут иметь большинство.

Пател – бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности, который работал в Офисе директора национальной разведки и стал высокопоставленным чиновником Министерства обороны в последние дни первой администрации Трампа. Он также является давним критиком Министерства юстиции и ведомств, которые он намерен возглавить.

В своих мемуарах под названием "Правительственные гангстеры" Пател призвал к "всесторонней чистке" в Министерстве юстиции и ФБР, включая увольнение многих руководителей и преследование тех, кто "каким-либо образом злоупотреблял своими полномочиями в политических целях".

Также стало известно, что Дональд Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в сфере внешней политики, обе должности должны занять политики, принадлежащие к ястребиному крылу партии и более склонные к поддержке Украины, чем классические трамписты.

Кроме того, Трамп выдвинул постпредом в ООН трампистку, которая жестко критикует организацию.