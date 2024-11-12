Чому реформа держуправління є критично важливою для вступу України до ЄС

30 жовтня був оприлюднений Звіт про розширення ЄС з аналізом прогресу і України.

Декілька українських журналістів та дослідників уже висловили свою позицію з цього приводу. Основне їхнє зауваження стосується того, що Україна цього року не продемонструвала значного прогресу для швидкого вступу до ЄС.

Це правда, але не повна. Мало того, ніхто не бачить "слона в кімнаті" – незавершеної реформи державного управління.

Цю реформу треба запускати вже зараз, щоб успішно рухатись у рамках переговорного процесу, впевнена виконавча директорка ГО "Український центр європейської політики" Любові Акуленко.

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Докладніше – в колонці Головна причина проблем: чому Україна не показала прориву у Звіті про розширення ЄС. Далі – стислий її виклад.

Авторка колонки, у першу чергу, звертає увагу, що прогрес у наближенні українського законодавства до вимог ЄС за 2024 рік (1,82 одиниці) видається малим у порівнянні з 2023 роком (1,68 одиниці) лише тому, що звіт за 2023 рік не є прогресом за рік.

"Це фактично кумулятивні дані про виконання Угоди про асоціацію (УА), яку ми почали втілювати у життя ще з 2014 року. Тобто це – оцінка дев'ятирічного прогресу", – пише Любов Акуленко.

Вона зазначає, що Україна демонструє системні позитивні результати лише в тих сферах, в яких працювала в рамках Угоди про асоціацію раніше і де було чітке розуміння вигоди – часткового доступу до європейського ринку.

Але, експертка попереджає, що найбільшим досягненням переговорного процесу стануть високі оцінки з кластера "Основи".

"Для цього нам доведеться завершити роботу над виконанням політико-правових реформ. Роботу, яку у нас завжди відкладали на потім", – пише Любов Акуленко.

За її словами, Україні варто спиратися не на досягнення в рамках Угоди про асоціацію (УА), а перенести роботу в рамках переговорного процесу на зовсім інший рівень.

Допоможе в цьому процесі, вважає експертка, реформа державного управління, яка зможе посилити інституційну переговорну структуру, зробити її стійкою до політичних змін.

"Для цього необхідно, зокрема, створити спеціальні директорати політик у кожному міністерстві, а також пристосувати структуру Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції до переговорного процесу", – радить виконавча директорка ГО "Український центр європейської політики".

Вона впевнена, що Україні необхідно створити привабливі умови праці (наприклад, премії або ж навчання за кордоном з обов’язковим відпрацюванням в Україні) для фахівців з права ЄС, які працюватимуть в переговорному процесі.

Ця робота має стати престижною і привабливою. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб у кожному міністерстві були потужні команди, які готуватимуть переговорні позиції та працюватимуть над наближенням до законодавства ЄС.

"Окрім кадрового питання, Україні необхідно розробити та прийняти Національну програму адаптації та імплементації всього законодавства ЄС. Наразі це має бути серед найважливіших завдань у сфері євроінтеграції", – зазначає авторка.

Докладніше – в колонці Любові Акуленко Головна причина проблем: чому Україна не показала прориву у Звіті про розширення ЄС.