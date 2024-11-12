Почему реформа госуправления является критически важной для вступления Украины в ЕС

30 октября был обнародован Отчет о расширении ЕС с анализом прогресса и Украины.

Несколько украинских журналистов и исследователей уже высказали свою позицию по этому поводу. Основное их замечание касается того, что Украина в этом году не продемонстрировала значительного прогресса для быстрого вступления в ЕС.

Это правда, но не полная. Мало того, никто не видит "слона в комнате" – незавершенной реформы государственного управления.

Эту реформу надо запускать уже сейчас, чтобы успешно двигаться в рамках переговорного процесса, уверена исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Любови Акуленко.

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Подробнее – в колонке Главная причина проблем: почему Украина не показала прорыва в Отчете о расширении ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки, в первую очередь, обращает внимание, что прогресс в приближении украинского законодательства к требованиям ЕС за 2024 год (1,82 единицы) кажется малым по сравнению с 2023 годом (1,68 единицы) только потому, что отчет за 2023 год не является прогрессом за год.

"Это фактически кумулятивные данные о выполнении Соглашения об ассоциации (СА), которое мы начали воплощать в жизнь еще с 2014 года. То есть это – оценка девятилетнего прогресса", – пишет Любовь Акуленко.

Она отмечает, что Украина демонстрирует системные положительные результаты только в тех сферах, в которых работала в рамках Соглашения об ассоциации ранее и где было четкое понимание выгоды – частичного доступа к европейскому рынку.

Но, эксперт предупреждает, что самым большим достижением переговорного процесса станут высокие оценки из кластера "Основы".

"Для этого нам придется завершить работу над выполнением политико-правовых реформ. Работу, которую у нас всегда откладывали на потом", – пишет Любовь Акуленко.

По ее словам, Украине стоит опираться не на достижения в рамках Соглашения об ассоциации (СА), а перенести работу в рамках переговорного процесса на совершенно другой уровень.

Поможет в этом процессе, считает эксперт, реформа государственного управления, которая сможет усилить институциональную переговорную структуру, сделать ее устойчивой к политическим изменениям.

"Для этого необходимо, в частности, создать специальные директораты политик в каждом министерстве, а также приспособить структуру Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции к переговорному процессу", – советует исполнительный директор ОО „Украинский центр европейской политики".

Она уверена, что Украине необходимо создать привлекательные условия труда (например, премии или обучение за рубежом с обязательной отработкой в Украине) для специалистов по праву ЕС, которые будут работать в переговорном процессе.

Эта работа должна стать престижной и привлекательной. Необходимо приложить все усилия, чтобы в каждом министерстве были мощные команды, которые будут готовить переговорные позиции и работать над приближением к законодательству ЕС.

"Кроме кадрового вопроса, Украине необходимо разработать и принять Национальную программу адаптации и имплементации всего законодательства ЕС. Сейчас это должно быть среди важнейших задач в сфере евроинтеграции", – отмечает автор.

Подробнее – в колонке Любови Акуленко Главная причина проблем: почему Украина не показала прорыва в Отчете о расширении ЕС.