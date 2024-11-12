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Українців попередили про тимчасове закриття пункту пропуску з Молдовою

Новини — Вівторок, 12 листопада 2024, 13:22 — Уляна Кричковська

Українців попередили про те, що у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" в Одеській області у середу, 13 листопада, тимчасово призупинять пропуск.

Про це стало відомо із допису Державної прикордонної служби, передає "Європейська правда".

За інформацією молдовських колег-прикордонників, 13 листопада з 14:00 по 19:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску буде відключене електроживлення.

"Просимо громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину українсько-молдовського кордону", – йдеться у дописі ДПСУ.

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Раніше повідомляли, що до 12 листопада на контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині" могли бути затримки з перетином кордону через ремонтні роботи з боку Польщі.

Також писали, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ тривав до 30 вересня. 

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