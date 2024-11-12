Украинцев предупредили о временном закрытии пункта пропуска с Молдовой

Украинцев предупредили о том, что в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" в Одесской области в среду, 13 ноября, временно приостановят пропуск.

Об этом стало известно из сообщения Государственной пограничной службы, передает "Европейская правда".

По информации молдовских коллег-пограничников, 13 ноября с 14:00 до 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.

"Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдовской границы", – говорится в заметке ГПСУ.

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Ранее сообщалось, что до 12 ноября на контрольно-пропускном пункте "Медыка – Шегини" могли быть задержки с пересечением границы из-за ремонтных работ со стороны Польши.

Также писали, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорохуск продолжалось до 30 сентября.