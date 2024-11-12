Сейм Литви схвалив заборону реклами азартних ігор

Сейм Литви на останній сесії свого скликання підтримав законопроєкт щодо заборони реклами азартних ігор, оскільки вони можуть викликати залежність.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок 12 листопада Сейм підтримав поправки до закону про азартні ігри, за якими їхня реклама буде забороненою.

Проєкт підтримали 73 депутати і один утримався, проти не було жодного голосу.

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Один зі співавторів проєкту, Міндаугас Лінге, в аргументах на його користь заявив, що до усіх видів залежностей потрібен однаковий підхід і рекламу азартних ігор варто заборонити так само, як раніше заборонили рекламу тютюну та алкоголю.

Прем’єрка Інгріда Шимоніте, яка невдовзі залишить посаду, після голосування подякувала депутатам за підтримку закону.

Заборона реклами набуде чинності у повному обсязі після 3-річного перехідного періоду.

До 2027 року така реклама все ще буде можливою у традиційних ЗМІ та інтернеті, але з обмеженнями – тривалістю не довше 15 секунд, розміщенням не більше трьох оголошень на годину у більшу частину доби та не більше двох – з 18:00 до 24:00.

До початку 2028 року реклама гемблінгу ще може з’являтися на веб-сайтах, але не у вигляді спливаючих вікон, та не може перевищувати 20% усіх оголошень у період з 6:00 до 18:00 і 10% оголошень з 18:00 до 24:00.

Раніше таку заборону реклами запровадили сусідні Латвія та Естонія, також вона діє в Італії та Бельгії.

У Німеччині федеральний комісар з питань наркотиків та наркоманії представив звіт про масштаби ігрової залежності, згідно з яким приблизно 1,3 мільйона дорослих мають таку залежність, ще 3,3 мільйона мають її початкові ознаки.



Тим часом у новому уряді Франції пропонують легалізувати онлайн-казино.