Сейм Литвы одобрил запрет рекламы азартных игр

Сейм Литвы на последней сессии своего созыва поддержал законопроект о запрете рекламы азартных игр, поскольку они могут вызвать зависимость.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 12 ноября, Сейм поддержал поправки к закону об азартных играх, согласно которым его реклама будет запрещена.

Проект поддержали 73 депутата и один воздержался, против не было ни одного голоса.

Реклама:

Один из соавторов проекта, Миндаугас Линге, в аргументах в его пользу заявил, что ко всем видам зависимостей нужен одинаковый подход и рекламу игр стоит запретить так же, как ранее запретили рекламу табака и алкоголя.

Премьер Ингрида Шимоните, которая вскоре покинет пост, после голосования поблагодарила депутатов за поддержку закона.

Запрет рекламы азартных игр вступит в силу в полном объеме после трехлетнего переходного периода.

До 2027 года такая реклама все еще будет возможна в традиционных СМИ и интернете, но с ограничениями – продолжительностью не дольше 15 секунд, размещением не более трех объявлений в час в большую часть суток и не более двух – с 18:00 до 24:00.

До начала 2028 года такая реклама еще может появляться на веб-сайтах, но не в виде всплывающих окон, и не может превышать 20% всех объявлений в период с 6:00 до 18:00 и 10% объявлений с 18:00 до 24:00.

Ранее такой запрет рекламы ввели соседние Латвия и Эстония, также он действует в Италии и Бельгии.

В Германии федеральный комиссар по вопросам наркотиков и наркомании представил отчет о масштабах игровой зависимости, согласно которому примерно 1,3 миллиона взрослых имеют такую зависимость, еще 3,3 миллиона имеют ее начальные признаки.

Тем временем в новом правительстве Франции предлагают легализовать онлайн-казино.