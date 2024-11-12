Вучич стверджує, що під час його розмови із Трампом був присутній Маск
Новини — Вівторок, 12 листопада 2024, 18:05 —
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що американський мільярдер Ілон Маск начебто був присутній під час його телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Слова Вучича під час спілкування із пресою цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".
Як зазначив Вучич, розмова відбулася у неділю, 10 листопада. Він назвав її "великою честю".
Вучич сказав журналістам, що він був серед "перших 10 або 15 світових лідерів", які поговорили з Трампом після його перемоги на виборах 5 листопада.
Він також повідомив, що під час дзвінка із Трампом був присутній Кріс Радді, генеральний директор телеканалу Newsmax.
"Президент Трамп дуже добре знає Сербію, а Ілон Маск, який був з ним, а також Кріс Радді знають її особливо добре, можливо, навіть найкраще", – сказав Вучич, згідно з відеозаписом трансляції.
#BREAKING #USA #Serbia JUST IN: Serbian President Aleksandar Vučić stated that Elon Musk was present during the conversation between him and U.S. President Donald Trump.– The National Independent (@NationalIndNews) November 11, 2024
"Trump knows Serbia quite well, but maybe more than he does, Elon Musk, who was with him. I was among the… pic.twitter.com/5dYDgrBVDS
Нещодавно стало відомо, що Маск начебто брав участь у телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.
Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.