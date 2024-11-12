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Вучич стверджує, що під час його розмови із Трампом був присутній Маск

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Новини — Вівторок, 12 листопада 2024, 18:05 — Уляна Кричковська

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що американський мільярдер Ілон Маск начебто був присутній під час його телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Слова Вучича під час спілкування із пресою цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначив Вучич, розмова відбулася у неділю, 10 листопада. Він назвав її "великою честю".

Вучич сказав журналістам, що він був серед "перших 10 або 15 світових лідерів", які поговорили з Трампом після його перемоги на виборах 5 листопада. 

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Він також повідомив, що під час дзвінка із Трампом був присутній Кріс Радді, генеральний директор телеканалу Newsmax.

"Президент Трамп дуже добре знає Сербію, а Ілон Маск, який був з ним, а також Кріс Радді знають її особливо добре, можливо, навіть найкраще", – сказав Вучич, згідно з відеозаписом трансляції.

Нещодавно стало відомо, що Маск начебто брав участь у телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.

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Сербія Трамп США
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