Вучич стверджує, що під час його розмови із Трампом був присутній Маск

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що американський мільярдер Ілон Маск начебто був присутній під час його телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Слова Вучича під час спілкування із пресою цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначив Вучич, розмова відбулася у неділю, 10 листопада. Він назвав її "великою честю".

Вучич сказав журналістам, що він був серед "перших 10 або 15 світових лідерів", які поговорили з Трампом після його перемоги на виборах 5 листопада.

Він також повідомив, що під час дзвінка із Трампом був присутній Кріс Радді, генеральний директор телеканалу Newsmax.

"Президент Трамп дуже добре знає Сербію, а Ілон Маск, який був з ним, а також Кріс Радді знають її особливо добре, можливо, навіть найкраще", – сказав Вучич, згідно з відеозаписом трансляції.

