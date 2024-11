Вучич утверждает, что во время его разговора с Трампом присутствовал Маск

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что американский миллиардер Илон Маск якобы присутствовал во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Слова Вучича во время общения с прессой цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отметил Вучич, разговор состоялся в воскресенье, 10 ноября. Он назвал его "большой честью".

Вучич сказал журналистам, что он был среди "первых 10 или 15 мировых лидеров", которые поговорили с Трампом после его победы на выборах 5 ноября.

Он также сообщил, что во время звонка с Трампом присутствовал Крис Радди, генеральный директор телеканала Newsmax.

"Президент Трамп очень хорошо знает Сербию, а Илон Маск, который был с ним, а также Крис Радди знают ее особенно хорошо, возможно, даже лучше всего", – сказал Вучич, согласно видеозаписи трансляции.

