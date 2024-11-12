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Вучич утверждает, что во время его разговора с Трампом присутствовал Маск

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Новости — Вторник, 12 ноября 2024, 18:05 — Уляна Кричковская

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что американский миллиардер Илон Маск якобы присутствовал во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Слова Вучича во время общения с прессой цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отметил Вучич, разговор состоялся в воскресенье, 10 ноября. Он назвал его "большой честью".

Вучич сказал журналистам, что он был среди "первых 10 или 15 мировых лидеров", которые поговорили с Трампом после его победы на выборах 5 ноября.

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Он также сообщил, что во время звонка с Трампом присутствовал Крис Радди, генеральный директор телеканала Newsmax.

"Президент Трамп очень хорошо знает Сербию, а Илон Маск, который был с ним, а также Крис Радди знают ее особенно хорошо, возможно, даже лучше всего", – сказал Вучич, согласно видеозаписи трансляции.

Недавно стало известно, что Маск якобы участвовал в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.

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Сербия Трамп США
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