Вучич утверждает, что во время его разговора с Трампом присутствовал Маск
Новости — Вторник, 12 ноября 2024, 18:05 —
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что американский миллиардер Илон Маск якобы присутствовал во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Слова Вучича во время общения с прессой цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".
Как отметил Вучич, разговор состоялся в воскресенье, 10 ноября. Он назвал его "большой честью".
Вучич сказал журналистам, что он был среди "первых 10 или 15 мировых лидеров", которые поговорили с Трампом после его победы на выборах 5 ноября.
Он также сообщил, что во время звонка с Трампом присутствовал Крис Радди, генеральный директор телеканала Newsmax.
"Президент Трамп очень хорошо знает Сербию, а Илон Маск, который был с ним, а также Крис Радди знают ее особенно хорошо, возможно, даже лучше всего", – сказал Вучич, согласно видеозаписи трансляции.
#BREAKING #USA #Serbia JUST IN: Serbian President Aleksandar Vučić stated that Elon Musk was present during the conversation between him and U.S. President Donald Trump.– The National Independent (@NationalIndNews) November 11, 2024
"Trump knows Serbia quite well, but maybe more than he does, Elon Musk, who was with him. I was among the… pic.twitter.com/5dYDgrBVDS
Недавно стало известно, что Маск якобы участвовал в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.
Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.