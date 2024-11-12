У Литві не змогли визнати Комуністичну партію злочинною організацією

У Литві на останній сесії Сейму старого скликання не було ухвалено закон, який визнавав би Комуністичну партію, що правила країною за радянських часів, організацією, яка вчинила злочинні діяння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У голосуванні за цей законопроєкт взяли участь 59 депутатів, а за статутом Сейму в голосуванні щодо ухвалення всього закону має брати участь щонайменше половина всіх членів Сейму, тобто 71.

Законопроєктом пропонували визнати Комуністичну партію Литви організацією, яка вчинила злочинні діяння, діяла проти державності і сприяла встановленню диктатури радянського уряду в окупованій СРСР країні.

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Також пропонували змінити закони про державну та дипломатичну службу, і встановити певні вимоги до колишніх комуністів, зокрема, зазначати свою колишню приналежність до структур Комуністичної партії.

У червні 2017 року Сейм ухвалив постанову про оцінку злочинної діяльності Комуністичної партії Литви. У ній уряду пропонували якомога швидше підготувати закон, який визнав би Комуністичну партію Литви злочинною організацією.

Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.