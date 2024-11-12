В Литве не смогли признать Коммунистическую партию преступной организацией

В Литве на последней сессии Сейма старого созыва не был принят закон, который признавал бы Коммунистическую партию, правившую страной в советское время, организацией, совершившей преступные деяния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В голосовании за этот законопроект приняли участие 59 депутатов, а по уставу Сейма в голосовании по принятию всего закона должно участвовать не менее половины всех членов Сейма, то есть 71.

Законопроектом предлагалось признать Коммунистическую партию Литвы организацией, которая совершила преступные деяния, действовала против государственности и способствовала установлению диктатуры советского правительства в оккупированной СССР стране.

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Также предлагали изменить законы о государственной и дипломатической службе, и установить определенные требования к бывшим коммунистам, в частности, указывать свою бывшую принадлежность к структурам Коммунистической партии.

В июне 2017 года Сейм принял постановление об оценке преступной деятельности Коммунистической партии Литвы. В нем правительству предлагалось как можно скорее подготовить закон, который признал бы Коммунистическую партию Литвы преступной организацией.

В прошлом году в Литве разгорелся скандал после публикации информации о том, что в Сейме работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали это в анкетах.

А перед тем литовские журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы, хотя он это скрыл.