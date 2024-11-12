Глава німецької контррозвідки балотуватиметься до Бундестагу

Очільник Федерального відомства з охорони конституції Німеччини, яке виконує контррозвіддувальні функції, Томас Хальденванг планує балотуватись на прийдешніх виборах до Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", стадо відомо газеті Spiegel.

За інформацією джерел Spiegel, Хальденванг повідомив федеральній міністерці внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер про своє бажання брати участь у виборах Бундестагу, пообіцявши піти у відставку, щойно почне виборчу кампанію.

Видання дізналось, що глава німецької контррозвідки балотуватиметься від ХДС за округом у рідному місті Вупперталь. Цю інформацію Spiegel підтвердив місцевий керівник партії Йоганнес Славіг.

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"Я радий, що нам вдалося переконати Томаса Хальденванга балотуватися", – сказав Славіг. За його словами, питання ще обговорить окружний виконавчий комітет ХДС, після чого дасть свою рекомендацію 30 листопада.

Як пише Spiegel, майбутня участь Хальденванга у виборах до Бундестагу є несподіваною. 64-річний посадовець очолює контррозвідку Німеччини шість років і планував піти у відставку за станом здоров’я.

Наразі невідомо, хто стане наступником Хальденванга на посаді керівника Федерального відомства з охорони конституції Німеччини.

Як повідомлялось, у ФРН, найімовірніше, відбудуться дострокові парламентські вибори після розпаду урядової коаліції.

Старт цьому процесу має дати оголошення вотуму недовіри уряду канцлера Олафа Шольца, яке очікується 16 грудня. Самі вибори до Бундестагу відбудуться, ймовірно, 23 лютого.

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