Глава немецкой контрразведки будет баллотироваться в Бундестаг

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии, которое выполняет контрразведывательные функции, Томас Хальденванг планирует баллотироваться на грядущих выборах в Бундестаг от оппозиционного Христианско-демократического союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно газете Spiegel.

По информации источников Spiegel, Хальденванг сообщил федеральному министру внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер о своем желании участвовать в выборах Бундестага, пообещав уйти в отставку, как только начнет избирательную кампанию.

Издание узнало, что глава немецкой контрразведки будет баллотироваться от ХДС по округу в родном городе Вупперталь. Эту информацию Spiegel подтвердил местный руководитель партии Йоханнес Славиг.

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"Я рад, что нам удалось убедить Томаса Хальденванга баллотироваться", – сказал Славиг. По его словам, вопрос еще обсудит окружной исполнительный комитет ХДС, после чего даст свою рекомендацию 30 ноября.

Как пишет Spiegel, будущее участие Хальденванга в выборах в Бундестаг является неожиданным. 64-летний чиновник возглавляет контрразведку Германии шесть лет и планировал уйти в отставку по состоянию здоровья.

Пока неизвестно, кто станет преемником Хальденванга на посту руководителя Федерального ведомства по охране конституции Германии.

Как сообщалось, в ФРГ, скорее всего, состоятся досрочные парламентские выборы после распада правительственной коалиции.

Старт этому процессу должно дать объявление вотума недоверия правительству канцлера Олафа Шольца, которое ожидается 16 декабря. Сами выборы в Бундестаг состоятся, вероятно, 23 февраля.

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