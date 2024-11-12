Умєров розповів очільнику Пентагону, що відбувається на полі бою в Україні

Український міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої, зокрема йшлося про перебіг війни РФ проти України.

Про це Умєров написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами українського міністра, він поінформував свого колегу зі США про ситуацію на полі бою в Україні.

"Ми обговорили подальші кроки зі зміцнення нашої армії та забезпечення українських солдатів усім необхідним до кінця року", – зазначив Умєров.

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Він подякував Сполученим Штатам "за їхню незмінну підтримку та міцне партнерство".

Минулого тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо обраний президент США Дональд Трамп вирішить припинити підтримку.

Також писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" за президентства Трампа.