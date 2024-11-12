Умеров рассказал главе Пентагона, что происходит на поле боя в Украине

Украинский министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого, в частности речь шла о ходе войны РФ против Украины.

Об этом Умеров написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам украинского министра, он проинформировал своего коллегу из США о ситуации на поле боя в Украине.

"Мы обсудили дальнейшие шаги по укреплению нашей армии и обеспечения украинских солдат всем необходимым до конца года", – отметил Умеров.

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Он поблагодарил Соединенные Штаты "за их неизменную поддержку и крепкое партнерство".

На прошлой неделе лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку.

Также писали, что министр обороны Великобритании Джон Хили уверен, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" при президентстве Трампа.