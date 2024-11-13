Що Байден може встигнути зробити до кінця свого президентства для України і не лише

Джо Байдену та його команді залишилося 70 днів перебувати у Білому домі.

Трохи більше ніж два місяці, щоб подолати глибокі розчарування та принести позитивні перемоги. Тобто – зробити те, що може допомогти демократам згодом повернутися до влади.

А разом із тим – укріпити основні постулати демократичного світу.

Про те, що від Джо Байдена чекають протягом останніх тижнів у Білому домі, читайте в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Останні тижні Байдена: що президент США може змінити наостанок своєї каденції. Далі – стислий її виклад.

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Одним із ключових питань адміністрації Джо Байдена було питання підтримки України.

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що одним із його пріоритетів є закінчення воєн. Він неодноразова заявляв, що закінчить війну в Україні дуже швидко.

У міжнародній дипломатії важлива черговість та погодженість розмов. Розмова новообраного президента Дональда Трампа з Владіміром Путіним відбулася після телефонної розмови з президентом Зеленським.

Крім того, українська сторона була проінформована про заплановану розмову з ворогом, що свідчить про включення української сторони до координації кроків.

Показово, що під час своєї телефонної розмови з Путіним Трамп попросив не ескалювати війну в Україні. Натомість РФ після розмови показово готує ввечері 10 листопада найжорстокіший обстріл за весь час війни.

Це було ніщо інше, як показова демонстрація сили, яка так притаманна імперії – щоб усі боялися.

Тим часом, критичним лишається питання постачання американської зброї до України.

Натомість уже 11 листопада з'являється відео від Трампа-молодшого, де він повторює передвиборчу обіцянку свого батька скоротити військову допомогу Україні.

Відповідно, одним зі швидких пріоритетів адміністрації Байдена є намагання надіслати останній пакет військової допомоги розміром 6 млрд доларів до України протягом 70 днів, які залишилися.

Проте терміни поставки самої зброї, як правило, займають декілька місяців, навіть якщо Джо Байден швидко ухвалить рішення.

Новий президент зможе зупинити ці поставки.

Проте рішення адміністрації Трампа щодо надання військової допомоги України буде визначатися поведінкою Москви.

Не менш важливим для України є питання запрошення до НАТО та зняття обмежень на далекобійні удари по Росії.

Дозвіл на далекобійні удари не потребує погодження ані в Конгресі, ані союзників по НАТО. Тож саме це рішення буде маркером справжніх намірів Джо Байдена з підтримки України.

Інша велика можливість для адміністрації Байдена – конфіскувати та передати 5 млрд доларів із резервів Центробанку РФ, і це потрібно зробити зараз.

Очікується, що Байден протягом останніх 70 днів на посаді буде намагатися донести до Трампа і Конгресу (де обидві палати можуть перейти під контроль республіканців), що "Сполучені Штати не повинні відмовлятися від України, адже це призведе до більшої нестабільності в Європі".

Проте певні кроки Джо Байден має можливість зробити і без підтримки Конгресу.

Щодо Близького Сходу, то великих очікувань на припинення війни там протягом найближчих двох місяців немає.

Наразі в Ізраїлі існують великі сподівання на припинення війни з приходом Дональда Трампа до влади.

Одним з можливих останніх зовнішньополітичних рішень Байдена могло б бути чергове посилання санкційного режиму щодо Ірану.

Також деякі союзники пропонують встановити обмеження ціни на російську нафту, можливо, до 30 доларів за барель, щоб посилити тиск на Москву.

Докладніше – в матеріалі Світлани Ковальчук Останні тижні Байдена: що президент США може змінити наостанок своєї каденції.