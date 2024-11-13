Что Байден может успеть сделать до конца своего президентства для Украины и не только

Джо Байдену и его команде осталось 70 дней находиться в Белом доме.

Чуть больше двух месяцев, чтобы преодолеть глубокие разочарования и принести положительные победы. То есть – сделать то, что может помочь демократам впоследствии вернуться к власти.

А вместе с тем – укрепить основные постулаты демократического мира.

О том, что от Джо Байдена ждут в течение последних недель в Белом доме, читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Последние недели Байдена: что президент США может изменить под конец своей каденции. Далее – краткое ее изложение.

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Одним из ключевых вопросов администрации Джо Байдена был вопрос поддержки Украины.

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что одним из его приоритетов является окончание войн. Он неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине очень быстро.

В международной дипломатии важна очередность и согласованность разговоров. Разговор новоизбранного президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялся после телефонного разговора с президентом Зеленским.

Кроме того, украинская сторона была проинформирована о запланированном разговоре с врагом, что свидетельствует о включении украинской стороны к координации шагов.

Показательно, что во время своего телефонного разговора с Путиным Трамп попросил не эскалировать войну в Украине. Зато РФ после разговора показательно готовит вечером 10 ноября самый жестокий обстрел за все время войны.

Это было ничто иное, как показательная демонстрация силы, которая так присуща империи – чтобы все боялись.

Между тем, критическим остается вопрос поставок американского оружия в Украину.

11 ноября появляется видео от Трампа-младшего, где он повторяет предвыборное обещание своего отца сократить военную помощь Украине.

Соответственно, одним из быстрых приоритетов администрации Байдена является попытка отправить последний пакет военной помощи в размере 6 млрд долларов в Украину в течение 70 дней, которые остались.

Однако сроки поставки самого оружия, как правило, занимают несколько месяцев, даже если Джо Байден быстро примет решение.

Новый президент сможет остановить эти поставки.

Однако решение администрации Трампа о предоставлении военной помощи Украине будет определяться поведением Москвы.

Не менее важным для Украины является вопрос приглашения в НАТО и снятия ограничений на дальнобойные удары по России.

Разрешение на дальнобойные удары не требует согласования ни в Конгрессе, ни союзников по НАТО. Поэтому именно это решение будет маркером истинных намерений Джо Байдена по поддержке Украины.

Другая большая возможность для администрации Байдена – конфисковать и передать 5 млрд долларов из резервов Центробанка РФ, и это нужно сделать сейчас.

Ожидается, что Байден в течение последних 70 дней на посту будет пытаться донести до Трампа и Конгресса (где обе палаты могут перейти под контроль республиканцев), что "Соединенные Штаты не должны отказываться от Украины, ведь это приведет к большей нестабильности в Европе".

Однако определенные шаги Джо Байден имеет возможность сделать и без поддержки Конгресса.

Что касается Ближнего Востока, то больших ожиданий на прекращение войны там в течение ближайших двух месяцев нет.

Сейчас в Израиле существуют большие надежды на прекращение войны с приходом Дональда Трампа к власти.

Одним из возможных последних внешнеполитических решений Байдена могло бы быть очередное усиление санкционного режима в отношении Ирана.

Также некоторые союзники предлагают установить ограничение цены на российскую нефть, возможно, до 30 долларов за баррель, чтобы усилить давление на Москву.

Подробнее – в материале Светланы Ковальчук Последние недели Байдена: что президент США может изменить под конец своей каденции.