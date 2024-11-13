Трамп визначився з кандидатурою наступного директора ЦРУ

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив у вівторок, що він обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа на посаду глави ЦРУ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Джерела CNN зазначили, що Реткліфф був першим у списку потенційних кандидатів на посаду генерального прокурора. Нині він є співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики "Америка понад усе", аналітичного центру, пов'язаного з Трампом.

фото CNN

Реткліфф, колишній конгресмен Техасу, обіймав посаду директора Національної розвідки з 2020 по 2021 рік під час першого терміну Трампа – і його призначення стало ключовим аргументом для критиків, які вважали, що Трамп використовує розвідувальне співтовариство для обслуговування своїх політичних потреб.

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Під час перебування на посаді голови розвідки Реткліфф публічно оприлюднив неперевірену інформацію про вплив Росії на президентські вибори 2016 року, незважаючи на заперечення членів розвідувального співтовариства. Тоді критики стверджували, що Реткліфф використовував розвіддані для політичної допомоги Трампу з наближенням президентських виборів 2020 року.

У вівторок Трамп відзначив лояльність Реткліффа: "Від викриття фейкової російської змови, яка була операцією кампанії Клінтон, до викриття зловживань ФБР громадянськими свободами в суді FISA, Джон Реткліфф завжди був воїном за правду і за чесність з американською громадськістю".

Трамп обрав Реткліффа на посаду директора Національної розвідки в 2019 році, але техаський консерватор зняв свою кандидатуру.

Трамп повторно висунув його кандидатуру у 2020 році після того, як Реткліфф став ключовим захисником президента під час першої процедури імпічменту в Палаті представників. Пізніше Сенат проголосував 49-44 голосами за його затвердження.

Реткліфф залишався на цій посаді під час виборів 2020 року та передачі влади, під час яких він особисто заявив Трампу та його союзникам, що немає жодних доказів іноземного втручання у вибори або широкомасштабних фальсифікацій.

Роками пізніше він був змушений давати свідчення про цей досвід федеральному великому журі в рамках кримінального розслідування спеціального радника Джека Сміта щодо наслідків виборів 2020 року.

Крім того, Трамп заявив у вівторок, що обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

Також Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.