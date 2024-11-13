Трамп определился с кандидатурой следующего директора ЦРУ

Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что он выбрал экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Источники CNN сообщили, что Рэтклифф был первым в списке потенциальных кандидатов на должность генерального прокурора. В настоящее время он является сопредседателем Центра американской безопасности в Институте политики "Америка превыше всего", аналитического центра, связанного с Трампом.

Рэтклифф, бывший конгрессмен Техаса, занимал должность директора Национальной разведки с 2020 по 2021 год во время первого срока Трампа – и его назначение стало ключевым аргументом для критиков, которые считали, что Трамп использует разведывательное сообщество для обслуживания своих политических нужд.

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В бытность на посту главы разведки Рэтклифф публично обнародовал непроверенную информацию о влиянии России на президентские выборы 2016 года, несмотря на возражения членов разведывательного сообщества. Тогда критики утверждали, что Рэтклифф использовал разведданные для политической помощи Трампу с приближением президентских выборов 2020 года.

Во вторник Трамп отметил лояльность Рэтклиффа: "От разоблачения фейкового российского заговора, который был операцией кампании Клинтон, до разоблачения злоупотреблений ФБР гражданскими свободами в суде FISA, Джон Рэтклифф всегда был воином за правду и честность с американской общественностью".

Трамп первоначально выбрал Рэтклиффа на должность директора национальной разведки в 2019 году, но техасский консерватор снял свою кандидатуру.

Трамп повторно выдвинул его кандидатуру в 2020 году после того, как Рэтклифф стал ключевым защитником президента во время первой процедуры импичмента в Палате представителей. Позже Сенат проголосовал 49-44 голосами за его утверждение.

Рэтклифф оставался на этом посту во время выборов 2020 года и передачи власти, во время которых он лично заявил Трампу и его союзникам, что нет никаких доказательств иностранного вмешательства в выборы или широкомасштабных фальсификаций.

Годами позже он был вынужден давать показания об этом опыте федеральному большому жюри в рамках уголовного расследования специального советника Джека Смита о последствиях выборов 2020 года.

Кроме того, Трамп заявил во вторник, что избрал своим министром обороны Пита Хегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

Также Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Волтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.