Военный США, который "слил" секретные данные о войне в Украине, получил 15 лет за решеткой

Во вторник, 12 ноября, федеральный суд Бостона приговорил американского военнослужащего Джека Тейшейру, который раскрыл секретную информацию Пентагона через онлайн-платформу Discord, к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, прибыв в зал суда, Тейшейра заявил, что ему "жаль за весь вред, который он причинил".

"Я понимаю всю свою ответственность и последствия ложатся на мои плечи", – сказал он.

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Джоди Коэн, специальный агент, ответственный за Бостонский отдел Федерального бюро расследований, сообщила журналистам, что приговор возлагает на Тейшейру ответственность за то, что он стал причиной одной из "самых продуктивных утечек секретной информации в американской истории".

"Этот бывший военнослужащий Национальной гвардии грубо предал нашу страну и присягу, которую он дал, чтобы сохранить ее тайны, чтобы потешить свое эго и произвести впечатление на своих друзей", – сказала она.

Адвокаты Тейшейра просили судью об 11 годах заключения и убеждали, что он имеет расстройства аутистического спектра и был социально изолирован в течение жизни. Следовательно, он никогда не хотел нанести вред США, а лишь информировать интернет-друзей о событиях в мире.

Фото: NBC

Как известно, бывший 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Военно-воздушных сил Джек Тейшейра, который был специалистом по информационным технологиям на объединенной базе Кейп-Код в Массачусетсе, получил доступ к секретным материалам, включая карты, спутниковые снимки и разведданные о союзниках США, а затем размещал эти документы на онлайн-платформе Discord.

Среди документов, которыми он поделился с участниками закрытой группы, была конфиденциальная информация о войне в Украине.

Федеральные правоохранительные органы арестовали Тейшейру в апреле 2023 года в доме его семьи в Массачусетсе после недельного расследования того, как конфиденциальные записи Пентагона попали в интернет.

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