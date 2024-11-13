У Чехії зростає підтримка правопопулістської партії "Автомобілісти за себе"

У Чехії правопопулістська партія "Автомобілісти за себе", що входить до групи "Патріоти за Європу", заснованої угорським прем'єром Віктором Орбаном, досягла значних успіхів, свідчать нові дані опитувань, опубліковані агентством Median.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Згідно з опитуванням, проведеним для Чеського інформаційного агентства, "Автомобілісти" можуть отримати 6% голосів на майбутніх виборах, обігнавши Партію свободи і прямої демократії (ESN), яка була найсильнішою ультраправою партією в чеській політиці.

Таке зростання в опитуваннях слідує за успіхом "Автомобілістів" на виборах до Європейського парламенту в червні. Вони балотувалися в коаліції з правою партією "Клятва" і посіли третє місце з 10,26% голосів, забезпечивши собі два місця в Європарламенті.

Реклама:

Відомі своєю популістською позицією, "Автомобілісти" здобули прихильність виборців, виступаючи проти політики ЄС, яка, на їхню думку, шкодить пересічним громадянам. Партія відкрито виступає проти заборони ЄС на використання двигунів внутрішнього згоряння, запровадження євро та скасування права вето країн-членів ЄС – позицій, які резонують з багатьма чеськими виборцями.

Останнє опитування також показує стабільне лідерство ANO, яка наразі є домінуючою партією в Чехії, з 33,5% голосів.

Партія "Автомобілісти", що входить до тієї ж групи "Патріоти за Європу", що й ANO, може стати потенційним партнером ANO по коаліції.

Опитування свідчать про зміну ландшафту в чеській політиці: ANO та її потенційні союзники, такі як "Автомобілісти", набувають все більшої популярності на тлі зниження підтримки традиційних партій.

Завдяки зростаючій підтримці та збільшенню явки виборців з 46,5% у вересні до 59,5% у жовтні, згідно з даними Median, "Автомобілісти" можуть стати головним гравцем у чеській національній політиці, що відповідає євроскептичним тенденціям, які спостерігаються в усій Європі.

Нинішня правляча коаліція у складі ODS, TOP 09, KDU-ČSL і STAN зіштовхується з проблемами в останніх опитуваннях, що відображають розчарування виборців і зниження підтримки.

ODS, ключовий член коаліції, набирає 12%, утримуючи стабільні позиції, але значно відстаючи від домінуючої ANO.

STAN, ще один партнер по коаліції, має 11%, тоді як TOP 09 та KDU-ČSL намагаються подолати 5% бар'єр, необхідний для проходження до парламенту. Згідно з даними опитування Median, TOP 09 отримає близько 4%, а KDU-ČSL – близько 3,5%, що означає, що обидві партії ризикують бути виключеними з Палати депутатів, якщо їм не вдасться збільшити свою підтримку або сформувати стратегічні альянси.

Парламентські вибори в Чехії заплановані на осінь 2025 року.

Як повідомлялося, понад 60% жителів Чехії вважають, що Росія активно використовує пропаганду та дезінформацію для впливу на громадську думку в країні.

На початку жовтня очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі.