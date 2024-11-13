В Чехии правопопулистская партия "Автомобилисты за себя", входящая в группу "Патриоты за Европу", основанную венгерским премьером Виктором Орбаном, достигла значительных успехов, свидетельствуют новые данные опросов, опубликованные агентством Median.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Согласно опросу, проведенному для Чешского информационного агентства, "Автомобилисты" могут получить 6% голосов на предстоящих выборах, обогнав Партию свободы и прямой демократии (ESN), которая была самой сильной ультраправой партией в чешской политике.

Такой рост в опросах следует за успехом "Автомобилистов" на выборах в Европейский парламент в июне. Они баллотировались в коалиции с правой партией "Клятва" и заняли третье место с 10,26% голосов, обеспечив себе два места в Европарламенте.

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Известные своей популистской позицией, "Автомобилисты" снискали расположение избирателей, выступая против политики ЕС, которая, по их мнению, вредит рядовым гражданам. Партия открыто выступает против запрета ЕС на использование двигателей внутреннего сгорания, введения евро и отмены права вето стран-членов ЕС – позиций, которые резонируют со многими чешскими избирателями.

Последний опрос также показывает стабильное лидерство ANO, которая сейчас является доминирующей партией в Чехии, с 33,5% голосов.

Партия "Автомобилисты", входящая в ту же группу "Патриоты за Европу", что и ANO, может стать потенциальным партнером ANO по коалиции.

Опросы свидетельствуют об изменении ландшафта в чешской политике: ANO и ее потенциальные союзники, такие как "Автомобилисты", приобретают все большую популярность на фоне снижения поддержки традиционных партий.

Благодаря растущей поддержке и увеличению явки избирателей с 46,5% в сентябре до 59,5% в октябре, согласно данным Median, "Автомобилисты" могут стать главным игроком в чешской национальной политике, что соответствует евроскептическим тенденциям, которые наблюдаются во всей Европе.

Нынешняя правящая коалиция в составе ODS, TOP 09, KDU-ČSL и STAN сталкивается с проблемами в последних опросах, отражающих разочарование избирателей и снижение поддержки.

ODS, ключевой член коалиции, набирает 12%, удерживая стабильные позиции, но значительно отставая от доминирующей ANO.

STAN, еще один партнер по коалиции, имеет 11%, тогда как TOP 09 и KDU-ČSL пытаются преодолеть 5% барьер, необходимый для прохождения в парламент. Согласно данным опроса Median, TOP 09 получит около 4%, а KDU-ČSL – около 3,5%, что означает, что обе партии рискуют быть исключенными из Палаты депутатов, если им не удастся увеличить свою поддержку или сформировать стратегические альянсы.

Парламентские выборы в Чехии запланированы на осень 2025 года.

Как сообщалось, более 60% жителей Чехии считают, что Россия активно использует пропаганду и дезинформацию для влияния на общественное мнение в стране.

В начале октября глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что сейчас Россия отвечает за 80% операций влияния в мире.