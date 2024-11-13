Первый осужденный за Сребреницу экс-генерал Сербии просит о помиловании

Осужденный за преступление геноцида в Сребренице бывший сербский генерал Радислав Крстич, который отбыл большую часть своего срока, попросил о помиловании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает боснийское Klix.ba.

Крстич, приговоренный к 35 годам за свою роль в событиях в Сребренице, попросил спецсуд в Гааге, который продолжает выполнять функции уже расформированных судов по Югославии и Руанде, о досрочном освобождении.

Как стало известно, запрос он подал еще в январе 2024 года, а в июне приобщил к нему письмо, где говорит о своем раскаянии и пишет, что сейчас сам бы поддержал резолюцию ООН по Сребренице.

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"Я совершил немыслимое преступление, которое невозможно простить. Я не прошу прощения, не прошу оправдания, не прошу понимания, потому что знаю, что не могу и не должен его получить", – написал осужденный.

Он попросил сделать письмо публичным и выразил надежду, что как можно больше людей из стран бывшей Югославии осознают, что подобные события должны никогда не повториться.

Крстич попросил рассмотреть возможность его досрочного освобождения "после 26 лет, четырех стран и семи тюрем".

Радислава Крстича осудили в 2001 году, сейчас ему 76. Его предыдущие ходатайства о досрочном выходе на свободу отклонили.

В Боснии весной 2024 года предъявили первое обвинение за отрицание геноцида в Сребренице.