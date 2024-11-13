В Польше растет поддержка Сикорского как кандидата в президенты

В Польше опрос показал уменьшение разрыва в поддержке двух потенциальных кандидатов в президенты от партии власти – мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и главой МИД Радославом Сикорским.

Соответствующий опрос компании United Surveys приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Компания провела два альтернативных опроса, которые показывают возможные результаты Тшасковского и Сикорского в первом туре президентских выборов.

В варианте с Рафалом Тшасковским, мэр Варшавы как кандидат от "Гражданской коалиции" мог бы рассчитывать на 34,8% голосов в первом туре президентских выборов. На втором месте был бы возможный кандидат от "ПиС" Пшемыслав Чарнек с 27,2%.

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Портал напоминает, что пока что "Право и справедливость" официально не представила своего кандидата, но имя бывшего министра образования и науки фигурирует среди политиков, которые могли бы участвовать в выборах.

В сценарии, где Радослав Сикорский станет кандидатом, политик из лагеря Дональда Туска получил бы 29,4% голосов. Результат Пшемыслава Чарнека практически не изменился – за кандидата от "ПиС" в этой конфигурации проголосовали бы 27,5% респондентов.

Ни "Гражданская коалиция", ни "Право и справедливость" до сих пор официально не представили своих кандидатов в президенты на выборах 2025 года.

"ПиС" заявляет, что представит имя своего претендента до конца ноября, тогда как партия власти объявит победителя запланированных праймериз – Сикорского или Тшасковского – 7 декабря на мероприятии в Силезии.

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