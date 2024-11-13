Словакия заключила первый контракт на покупку газа у Азербайджана

Крупнейший государственный покупатель газа в Словакии SPP в среду, 13 ноября, объявила о подписании краткосрочного контракта на покупку природного газа из Азербайджана в рамках усилий по уменьшению энергетической зависимости от России.

Об этом говорится в заявлении SPP, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Контракт SPP, условия которого не раскрываются, заключен с азербайджанской компанией SOCAR и является краткосрочным.

"После успешной оценки сотрудничества компания рассмотрит возможность заключения контракта на поставку газа на более длительный период", – говорится в сообщении.

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Этот шаг является частью усилий Словакии по диверсификации источников поставок газа ввиду того, что в конце 2024 года истекает срок соглашения о транзите газа между Украиной и Россией – крупнейшего поставщика газа для словацких потребителей.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что соглашение о транзите продлено не будет, а в ЕС указывали, что готовы заместить объемы российского газа из других источников.

Благодаря контрактам с другими компаниями, такими как BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE, Словакия законтрактовала до 150% объема потребления своих клиентов, утверждают в SPP.

"Учитывая высокий риск прекращения поставок газа через восточный газопровод, мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасное газоснабжение нашим клиентам, от крупных промышленных потребителей до домохозяйств, в любой ситуации", – заявил председатель правления и генеральный директор SPP Войтех Ференц.

В Азербайджане ранее выражали готовность помочь с поставками газа в Евросоюз через Украину.