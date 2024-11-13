Франція проігнорує кліматичний саміт в Азербайджані через нападки Алієва

Міністерка навколишнього середовища Франції Аньєс Паньє-Рюнаше відмовилась від участі в Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) в Баку після заяв президента Азербайджану Ільхама Алієва, які вона назвала неприйнятними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У своєму виступі в середу, 13 листопада, Алієв звинуватив Францію в тому, що вона утримує середземноморський острів Корсика та заморські території Парижа "під колоніальним ярмом".

За словами азербайджанського лідера, Франція скоює "злочини" та "порушує права людини" на заморських територіях. Серед них він згадав Нову Каледонію, що в південній частині Тихого океану, де через спірну виборчу реформу навесні спалахнули протести й 13 людей були вбиті.

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Французька міністерка з питань довкілля заявила, що слова Алієва, "спрямовані проти Франції та Європи", є неприйнятними, а він використовує "боротьбу зі зміною клімату для ганебного особистого порядку денного".

"Прямі напади на нашу країну, її інституції та території не можуть бути виправдані", – додала Паньє-Рюнаше, оголошуючи рішення не їхати на СОР29.

Франція неодноразово звинувачувала Азербайджан у підживлюванні сепаратизму на своїх заморських територіях, тоді як Баку критикував Париж через підтримку Вірменії, зокрема й зброєю.

Напередодні на саміті в Баку виступив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – один із небагатьох лідерів ЄС, що прибув туди, – і закликав продовжувати використовувати нафту і газ.