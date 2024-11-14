У Сеймі Литви під час складення присяги депутатом-антисемітом опозиція покинула зал

Під час складення присяги в Сеймі Литви лідером партії "Зоря Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом, якого звинувачують у антисемітизмі, опозиція на знак протесту покинула зал засідань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

О 10:00 у четвер почалося засідання нового складу Сейму в історичній залі 11 березня, де депутати склали присягу, поклавши руку на конституцію. Останнім присягу склав лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс.

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Члени нової опозиції – консерватори і ліберали – покинули зал засідань, коли Жемайтайтіс складав присягу.

Лідер демократичного союзу "В ім'я Литви" Саулюс Скверняліс сказав, що йому про такий протест нічого невідомо. "Я нічого про це не чув, але, може, невідповідний день обрано для протестів. Звичайно, ми демократична держава і, я сподіваюся, що в парламенті демократії і плюралізму буде більше, ніж було. Це нормальні процеси, без них робота парламенту неможлива", – зауважив Скверняліс, чия партія увійшла до коаліції з соціал-демократами і "Зорею Німану".

Жемайтайтіс прокоментував протест у Facebook. "Почуття просто супер, коли консерватори з лібералами тікають із залу, тому що я складаю присягу!", – написав політик.

"Я не хочу брати участь у фарсі", – пояснив свої дії консерватор Матас Малдейкіс, який разом з іншими однопартійцями залишив зал засідань.

"Ми хотіли продемонструвати: те, що відбувається, – це присяга людини, яка кілька місяців тому порушила конституційний закон, а зараз дає присягу, поклавши руку на конституцію, обіцяючи дотримуватися законів конституції, захищати демократію тощо. Це несерйозно, це приниження конституції і всіх громадян", – сказав Малдейкіс.

Конституційний суд визнав, що Жемайтайтіс своїми антисемітськими заявами порушив присягу депутата і грубо порушив конституцію.

У попередньому складі Сейму йому загрожував вотум недовіри і заборона на участь у виборах на 10 років, проте Жемайтайтіс відмовився від мандата.

Нагадаємо, 11 листопада у Литві переможці виборів соціал-демократи, Союз демократів "В ім’я Литви" і "Зоря Німану" офіційно підписали коаліційну угоду. Запрошення "Зорі Німану" спричинило шквал критики через одіозність лідера партії.

Науседа раніше пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

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