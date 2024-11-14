В Сейме Литвы во время принесения присяги депутатом-антисемитом оппозиция покинула зал

Во время принесения присяги в Сейме Литвы лидером партии "Заря Немана" Ремигиюсом Жемайтайтисом, которого обвиняют в антисемитизме, оппозиция в знак протеста покинула зал заседаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.

В 10:00 в четверг началось заседание нового состава Сейма в историческом зале 11 марта, где депутаты приняли присягу, положив руку на конституцию. Последним присягу принял лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис.

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Члены новой оппозиции – консерваторы и либералы – покинули зал заседаний, когда Жемайтайтис принимал присягу.

Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис сказал, что ему о таком протесте ничего неизвестно. "Я ничего об этом не слышал, но, может, неподходящий день выбран для протестов. Конечно, мы демократическое государство и, я надеюсь, что в парламенте демократии и плюрализма будет больше, чем было. Это нормальные процессы, без них работа парламента невозможна", – отметил Сквернялис, чья партия вошла в коалицию с социал-демократами и "Зарей Немана".

Жемайтайтис прокомментировал протест в Facebook. "Ощущение просто супер, когда консерваторы с либералами убегают из зала, потому что я принимаю присягу!", – написал политик.

"Я не хочу участвовать в фарсе", – объяснил свои действия консерватор Матас Малдейкис, который вместе с другими однопартийцами покинул зал заседаний.

"Мы хотели продемонстрировать: то, что происходит, – это присяга человека, который несколько месяцев назад нарушил конституционный закон, а сейчас дает присягу, положив руку на конституцию, обещая соблюдать законы конституции, защищать демократию и так далее. Это несерьезно, это унижение конституции и всех граждан", – сказал Малдейкис.

Конституционный суд признал, что Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями нарушил присягу депутата и грубо нарушил конституцию.

В предыдущем составе Сейма ему грозил вотум недоверия и запрет на участие в выборах на 10 лет, однако Жемайтайтис отказался от мандата.

Напомним, 11 ноября в Литве победители выборов – социал-демократы, Союз демократов "Во имя Литвы" и "Заря Немана" – официально подписали коалиционное соглашение. Приглашение "Зари Немана" вызвало шквал критики из-за одиозности лидера партии.

Науседа ранее пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.

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