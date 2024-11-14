Хорватія купить "Байрактари"

Уряд Хорватії на засіданні в четвер, 14 листопада, схвалив придбання турецьких бойових безпілотників Bayraktar TB2 на суму 86 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило хорватське Міністерство оборони.

Контракт на шість турецьких дронів, а також супровідне обладнання та необхідне навчання військових Хорватія уклала до 2026 року включно.

За словами глави оборонного відомства Хорватії Івана Анушича, Bayraktar TB2 дозволять державі "успішно реагувати на сучасні загрози".

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"Цей безпілотний літальний апарат має корисне та ефективне застосування в охороні кордону та запобіганні пожежам, а також може бути використаний іншими державними органами", – цитує його Міноборони Хорватії.

Додатково уряд Хорватії схвалив меморандум про наміри між Анушичем та його німецьким візаві Борисом Пісторіусом, який передбачає закупівлю танків Leopard 2A8 в обмін на передачу хорватської техніки Україні.

Bayraktar TB2 – турецький тактичний безпілотний розвідувально-ударний комплекс (BSR-U), здатний виконувати завдання спостереження і розвідки та бойові завдання із застосуванням лазерного озброєння, що несеться на чотирьох точках підвісу під крилами.

Турецькі дрони вперше зарекомендували себе в шеститижневій війні за Нагірний Карабах у 2020 році, де їх використав Азербайджан.

З початком повномасштабного вторгнення Bayraktar TB2 показав свою ефективність і в Україні. Зокрема, цими безпілотниками зацікавились Сербія, Албанія та Румунія.