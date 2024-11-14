Хорватия купит "Байрактары"

Правительство Хорватии на заседании в четверг, 14 ноября, одобрило приобретение турецких боевых беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 86 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило хорватское Министерство обороны.

Контракт на шесть турецких дронов, а также сопроводительное оборудование и необходимое обучение военных Хорватия заключила до 2026 года включительно.

По словам главы оборонного ведомства Хорватии Ивана Анушича, Bayraktar TB2 позволят государству "успешно реагировать на современные угрозы".

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"Этот беспилотный летательный аппарат имеет полезное и эффективное применение в охране границы и предотвращении пожаров, а также может быть использован другими государственными органами", – цитирует его Минобороны Хорватии.

Дополнительно правительство Хорватии одобрило меморандум о намерениях между Анушичем и его немецким визави Борисом Писториусом, который предусматривает закупку танков Leopard 2A8 в обмен на передачу хорватской техники Украине.

Bayraktar TB2 – турецкий тактический беспилотный разведывательно-ударный комплекс (BSR-U), способный выполнять задачи наблюдения и разведки и боевые задачи с применением лазерного вооружения, несущийся на четырех точках подвеса под крыльями.

Турецкие дроны впервые зарекомендовали себя в шестинедельной войне за Нагорный Карабах в 2020 году, где их использовал Азербайджан.

С началом полномасштабного вторжения Bayraktar TB2 показал свою эффективность и в Украине. В частности, этими беспилотниками заинтересовались Сербия, Албания и Румыния.