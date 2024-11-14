Хорватия купит "Байрактары"
Правительство Хорватии на заседании в четверг, 14 ноября, одобрило приобретение турецких боевых беспилотников Bayraktar TB2 на сумму 86 миллионов евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило хорватское Министерство обороны.
Контракт на шесть турецких дронов, а также сопроводительное оборудование и необходимое обучение военных Хорватия заключила до 2026 года включительно.
По словам главы оборонного ведомства Хорватии Ивана Анушича, Bayraktar TB2 позволят государству "успешно реагировать на современные угрозы".
"Этот беспилотный летательный аппарат имеет полезное и эффективное применение в охране границы и предотвращении пожаров, а также может быть использован другими государственными органами", – цитирует его Минобороны Хорватии.
Дополнительно правительство Хорватии одобрило меморандум о намерениях между Анушичем и его немецким визави Борисом Писториусом, который предусматривает закупку танков Leopard 2A8 в обмен на передачу хорватской техники Украине.
Bayraktar TB2 – турецкий тактический беспилотный разведывательно-ударный комплекс (BSR-U), способный выполнять задачи наблюдения и разведки и боевые задачи с применением лазерного вооружения, несущийся на четырех точках подвеса под крыльями.
Турецкие дроны впервые зарекомендовали себя в шестинедельной войне за Нагорный Карабах в 2020 году, где их использовал Азербайджан.
С началом полномасштабного вторжения Bayraktar TB2 показал свою эффективность и в Украине. В частности, этими беспилотниками заинтересовались Сербия, Албания и Румыния.