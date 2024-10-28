Хорватія передасть Україні 60 танків і БМП у межах угоди з Німеччиною

Віцепрем’єр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписав меморандум про наміри з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, у межах якої хорватська сторона отримає танки Leopard 2А8 взамін техніки, яку передасть Україні.

Про це у понеділок сповістило Міністерство оборони Хорватії, пише "Європейська правда".

Відповідно до меморандуму, Хорватія висловила готовність поставити 30 танків типу М-84 та 30 бойових машин піхоти типу М-80, а також запасні частини та боєприпаси до них, в обмін на фінансові ресурси для купівлі до 50 танків Leopard 2А8.

Передбачається, що загальна ціна нових Leopard 2A8 буде зменшена на суму, яку Німеччина виплатить Хорватії за передання своєї техніки Україні.

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"Усі інші деталі будуть відомі після підписання контракту. Додатковою цінністю такої моделі закупівель є допомога Україні у боротьбі з російською агресією", – йдеться в повідомленні хорватського Міноборони.

Очільник відомства Іван Анушич висловив сподівання, що реалізація цього проєкту розпочнеться "дуже скоро".

На початку місяця президент Володимир Зеленський анонсував 12-й пакет військової допомоги, який надасть Хорватія.

Попередній за ліком пакет був оголошений у вересні, його зміст так само не розкривався.

Минулого року стало відомо, що Київ отримав хорватські гелікоптери Мі-8.