У Британії судитимуть екоактивістів, які розпилили фарбу на Стоунхендж

У четвер у Британії двом активістам руху Just Stop Oil були висунуті звинувачення у зв'язку з розпиленням помаранчевого порошку на культову англійську пам'ятку Стоунхендж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

73-річному Раджану Наді та 20-річній Ніам Лінч було пред'явлено звинувачення у "руйнуванні або пошкодженні стародавнього пам'ятника, що охороняється, а також у навмисному або необережному порушенні громадського порядку", йдеться у заяві поліції Вілтширу.

Обидва постануть перед магістратським судом Солсбері 13 грудня на першому слуханні.

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У червні двоє активістів прибули до Стоунхенджа з вогнегасниками, зарядженими кукурудзяним борошном, пофарбованим у помаранчевий колір. Учасники кампанії обприскали кілька кам'яних веж, перш ніж сісти, схрестивши ноги, в однакових футболках Just Stop Oil біля підніжжя пам'ятки.

Благодійна організація "Англійська спадщина", яка опікується багатьма історичними пам'ятками Англії, підтвердила, що на той момент пам'ятка не зазнала видимих пошкоджень, але заявила, що процес очищення може поставити під загрозу камінь.

Інцидент у Стоунхенджі стався після низки демонстрацій Just Stop Oil, в тому числі обливання супом картини Вінсента Ван Гога "Соняшники" у 2022 році. Двоє активісток були за це засуджені до двох років і 20 місяців ув'язнення відповідно.