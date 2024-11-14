В Британии будут судить экоактивистов, которые распылили краску на Стоунхендж

В четверг в Британии двум активистам движения Just Stop Oil были предъявлены обвинения в связи с распылением оранжевого порошка на культовую английскую достопримечательность Стоунхендж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

73-летнему Раджану Нади и 20-летней Ниам Линч было предъявлено обвинение в "разрушении или повреждении древнего памятника, охраняемого, а также в умышленном или неосторожном нарушении общественного порядка", говорится в заявлении полиции Уилтшира.

Оба предстанут перед магистратским судом Солсбери 13 декабря на первом слушании.

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В июне двое активистов прибыли к Стоунхенджу с огнетушителями, заряженными кукурузной мукой, окрашенной в оранжевый цвет. Участники кампании опрыскали несколько каменных башен, прежде чем сесть, скрестив ноги, в одинаковых футболках Just Stop Oil у подножия памятника.

Благотворительная организация "Английское наследие", которая занимается многими историческими памятниками Англии, подтвердила, что на тот момент памятник не получил видимых повреждений, но заявила, что процесс очистки может поставить под угрозу камень.

Инцидент в Стоунхендже произошел после ряда демонстраций Just Stop Oil, в том числе обливания супом картины Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в 2022 году. Две активистки были за это приговорены к двум годам и 20 месяцам заключения соответственно.