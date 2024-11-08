В Ірландії офіційно запустили кампанію перед достроковими виборами

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у п'ятницю оголосив про офіційний початок загальної виборчої кампанії в країні, сподіваючись зберегти лідерство своєї коаліції в опитуваннях і скористатися зниженням підтримки опозиційної "Шинн Фейн".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Гарріс мав піти на вибори до березня, але він готував ґрунт для дострокових виборів. Цього тижня він підтвердив, що день голосування буде 29 листопада.

"Настав час звернутися до ірландського народу з проханням надати новий мандат", – сказав Гарріс журналістам перед своїм офісом, перш ніж відправитися до резиденції президента, щоб домогтися офіційного розпуску парламенту.

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Амбіції лівої "Шинн Фейн" не допустити безпрецедентного четвертого терміну поспіль для партії Гарріса "Фіне Гел" виглядали ймовірними ще рік тому, але за останній рік їхня підтримка різко впала, і ще більше постраждала від низки внутрішніх суперечностей.

Кампанія повинна бути присвячена тому, хто зможе "переконливо" збільшити вкрай необхідну пропозицію житла, контролювати справедливу, але тверду імміграційну систему і підготуватися до потенційного трансатлантичного торгового шоку від обрання Дональда Трампа президентом США, який може вдарити по фінансах Ірландії, заявив Гарріс раніше в п'ятницю.

"Наша дискусія в найближчі тижні повинна розширитися. Досі мова йшла про те, як ви збираєтеся витрачати гроші, доступні уряду", – сказав він.

"Від здатності витрачати ці гроші залежить здатність їх генерувати, зберігати робочі місця, утримувати інвестиції та демонструвати лідерство на рівні ЄС".

Згідно з останніми опитуваннями, згідно з даними Irish Polling Indicator, в середньому партія "Фіне Гел" отримує 24,5%, її головні партнери по коаліції "Фіанна Файл" – 21,5%, а "Шинн Фейн" – 18,5% голосів. Ще рік тому "Шинн Фейн" отримувала 35% голосів.

Виступаючи перед своїми прихильниками пізно ввечері в четвер, депутати "Шинн Фейн" заявили, що було б наївно списувати партію з рахунків, оскільки вони намагаються переключити увагу на розчарування виборців у зв'язку з недоступною вартістю житла і напруженою роботою державних служб.

Ще в жовтні стало зрозуміло, що вибори будуть у листопаді або на початку грудня, оскільки прем’єр-міністр заявив, що хоче проводити їх цього року, а не чекати наближення кінця каденції у березні.

38-річний Гарріс прагне зберегти 14-річне перебування при владі своєї політсили, "Фіне Гел", яку очолив у квітні цього року – після несподіваної відставки прем’єра Лео Варадкара.