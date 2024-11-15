Хто отримає посади в адміністрації Трампа і що вони говорили про Україну

Дональд Трамп уже оголосив ключові призначення у своїй адміністрації. В тому числі тих, хто буде безпосередньо залучений до перемовин з Україною та РФ.

Короткий вердикт: могло бути гірше.

Докладніше – в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну. Далі – стислий її виклад.

Одним із ключових для адміністрації Трампа посадовців у сфері національної безпеки стане Майк Волтц.

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50-річний ветеран війни в Афганістані – прихильник "яструбиної" політики стосовно Китаю та вважається його найвідвертішим критиком у Конгресі.

Якщо до 2023 року включно республіканець підтримував усі проукраїнські ініціативи в Конгресі, то після оголошення Трампом про свою передвиборчу кампанію, в риториці Волтца вже почали зʼявлятися тези про посилення нагляду за допомогою Києву.

Волтц не виступає проти допомоги Україні як такої. Для нього ця тема радше слугує підставою критикувати адміністрацію Байдена.

На посаду державного секретаря США Трамп хоче призначити 53-річного сенатора від Флориди Марка Рубіо.

Погляди Рубіо, як і Волтца, є назагал "яструбиними" – чи саме тим, що українська сторона нині називає "мир шляхом сили".

У березні 2024 року Рубіо говорив про альянс Китаю, Ірану, Північної Кореї та Росії, який формувався проти Сполучених Штатів: "Вони всі мають одну мету, а саме: послабити Америку, послабити наші альянси, послабити нашу позицію, наші можливості і нашу волю".

Погляди майбутнього держсекретаря стосовно війни в Україні також пройшли еволюцію.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рубіо був помітно включений у підтримку Києва.

Але з 2023 року Рубіо – не заперечуючи необхідності підтримувати Україну – почав усе більше говорити про те, як адміністрація Байдена відправляє гроші Києву за рахунок національних потреб США.

А буквально незадовго до висунення на посаду державного секретаря назвав війну в Україні "патовою" і закликав "довести її до кінця".

Висунення Піта Гегсета на посаду міністра оборони США стало, ймовірно, найбільш несподіваним рішенням Трампа.

44-річний випускник Гарварду, який пройшов війни в Афганістані та Іраку, зараз працює телеканалі Fox News.

Ймовірно, він, як і згадані вище Марко Рубіо та Майк Волтц, буде наслідувати "яструбині" погляди Трампа на Китай та Іран.

В ефірі одного з подкастів він сказав, що не погоджується з думкою, мовляв, Путін зможе напасти на Польщу в разі перемоги в Україні. А ще – заговорив про загрозу застосування ядерної зброї в разі подальшого втручання США.

Кандидатура майбутнього шефа Пентагону викликала здивування і розчарування навіть в оточенні Трампа.

З-поміж інших призначень в адміністрації Трампа варто згадати висунення на посаду глави Національного розвідувального управління – органу, що координує діяльність усіх розвідструктур США, – Тулсі Габбард.

Чим відома політикиня? Наприклад, Габбард поширювала міф про американські біолабораторії в Україні.

Генеральним прокурором Трамп хоче призначити Метта Гейца – не менш одіозного трампіста, члена Палати представників від штату Флорида. Одіозного хоча б тому, що проти нього власні ж колеги з комітету з питань етики вели розслідування через підозру в незаконному вживанні наркотиків та неналежній поведінці, пов'язаній із сексуальними стосунками.

Відзначився Гейц і антиукраїнськими заявами.

Наостанок слід підкреслити, що не всі кандидатури зможуть пройти Сенат.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну.