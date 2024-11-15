Кто получит должности в администрации Трампа и что они говорили об Украине

Дональд Трамп уже объявил ключевые назначения в своей администрации. В том числе тех, кто будет непосредственно вовлечен в переговоры с Украиной и РФ.

Краткий вердикт: могло быть хуже.

Подробнее – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну. Далее – краткое ее изложение.

Одним из ключевых для администрации Трампа должностных лиц в сфере национальной безопасности станет Майк Уолтц.

Реклама:

50-летний ветеран войны в Афганистане – сторонник "ястребиной" политики в отношении Китая и считается его самым откровенным критиком в Конгрессе.

Если до 2023 года включительно республиканец поддерживал все проукраинские инициативы в Конгрессе, то после объявления Трампом о своей предвыборной кампании, в риторике Уолтца уже начали появляться тезисы об усилении надзора за помощью Киеву.

Волтц не выступает против помощи Украине как таковой. Для него эта тема скорее служит основанием критиковать администрацию Байдена.

На должность государственного секретаря США Трамп хочет назначить 53-летнего Марка Рубио.

Взгляды Рубио, как и Волтца, являются в целом "ястребиными" – или именно тем, что украинская сторона сейчас называет "мир путем силы".

В марте 2024 года Рубио говорил об альянсе Китая, Ирана, Северной Кореи и России, который формировался против Соединенных Штатов: "Они все имеют одну цель, а именно: ослабить Америку, ослабить наши альянсы, ослабить нашу позицию, наши возможности и нашу волю".

Взгляды будущего госсекретаря относительно войны в Украине также прошли эволюцию.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Рубио был заметно включен в поддержку Киева.

Но с 2023 года Рубио – не отрицая необходимости поддерживать Украину – начал все больше говорить о том, как администрация Байдена отправляет деньги Киеву за счет национальных потребностей США.

А буквально незадолго до выдвижения на пост государственного секретаря назвал войну в Украине "патовой" и призвал "довести ее до конца".

Выдвижение Пита Гегсета на должность министра обороны США стало, вероятно, самым неожиданным решением Трампа.

44-летний выпускник Гарварда, прошедший войны в Афганистане и Ираке, сейчас работает телеканале Fox News.

Вероятно, он, как и упомянутые выше Марко Рубио и Майк Уолтц, будет следовать "ястребиным" взглядам Трампа на Китай и Иран.

В эфире одного из подкастов он сказал, что не согласен с мнением, мол, Путин сможет напасть на Польшу в случае победы в Украине. А еще – заговорил об угрозе применения ядерного оружия в случае дальнейшего вмешательства США.

Кандидатура будущего шефа Пентагона вызвала удивление и разочарование даже в окружении Трампа.

Среди других назначений в администрации Трампа стоит упомянуть выдвижение на должность главы Национального разведывательного управления – органа, координирующего деятельность всех разведструктур США, – Тулси Габбард.

Чем известна политик? Например, Габбард распространяла миф об американских биолабораториях в Украине.

Генеральным прокурором Трамп хочет назначить Мэтта Гейца – не менее одиозного трамписта, члена Палаты представителей от штата Флорида. Одиозного хотя бы потому, что против него собственные же коллеги из комитета по вопросам этики вели расследование по подозрению в незаконном употреблении наркотиков и неподобающем поведении, связанном с сексуальными отношениями.

Отличился Гейц и антиукраинскими заявлениями.

Напоследок следует подчеркнуть, что не все кандидатуры смогут пройти Сенат.

Подробнее – в материале Олега Павлюка От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну.