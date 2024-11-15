Глава МИД Чехии не думает, что Трамп может внезапно прекратить помощь Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что пока никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине, но и в случае такого решения он не сделает этого внезапно.

Об этом Липавский сказал в Лондоне на пресс-конференции после встречи со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Липавский считает, что при любых условиях Трамп потребует от Европы большего вклада в собственную безопасность.

"Мы знаем, что (Дональд Трамп) будет требовать от Европы, чтобы она могла позаботиться о собственной безопасности. Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", – сказал глава МИД Чехии.

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Тем не менее, глава чешской дипломатии остается позитивно настроенным, даже если заявления республиканцев и Трампа в отношении Украины расплывчаты.

"Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. В то же время, когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", – добавил министр.

Липавский также говорил о том, что если Марко Рубио возглавит американскую дипломатию, это будет позитивным для Европы.

"Для нас это была бы хорошая новость, потому что у нас появился бы партнер, который хорошо разбирается в геополитике, и мы могли бы вести с ним переговоры по широкому кругу вопросов и находить с ним взаимопонимание", – оценивает он Рубио, которого Трамп в среду выдвинул на должность главы дипломатии.

Как сообщалось, Европа призывает администрацию Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.

Ранее также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена также планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.