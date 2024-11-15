Партія прем'єра Ірландії лідирує перед достроковими виборами

Партія прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса "Фіне Гел" випереджає на шість пунктів як свого головного партнера по коаліції "Фіанну Файл", так і головну опозиційну партію "Шинн Фейн".

Такі результати першого опитування громадської думки в рамках передвиборчої кампанії, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з опитуванням Irish Times/Ipsos B&A, "Фіне Гел" лідирує з 25%, що на два пункти нижче, ніж в останньому опитуванні Irish Times у вересні, в той час як правоцентристська "Фіанна Файл" залишається на рівні 19% разом з лівою "Шинн Фейн", чия підтримка впала на один пункт.

Найбільш виросла напередодні виборів 29 листопада і без того велика група незалежних кандидатів Ірландії, яка піднялася на чотири пункти, до 20%. Опитування було проведене на початку цього тижня після довгоочікуваного старту кампанії минулої п'ятниці.

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"Шинн Фейн", яка до початку цього року впевнено лідирувала в опитуваннях громадської думки, повинна фінішувати з великим відривом від "Фіне Гел" і "Фіанни Файл", щоб відрізати своїм суперникам шлях до переобрання, оскільки обидві пообіцяли знову керувати країною разом.

Опитування показує, що ці дві партії, колишні суперники, які входили до складу кожного уряду протягом століття, можуть знову досягти більшості разом з нинішніми молодшими партнерами – "Зеленими".

Ще в жовтні стало зрозуміло, що вибори будуть у листопаді або на початку грудня, оскільки прем’єр-міністр заявив, що хоче проводити їх цього року, а не чекати наближення кінця каденції у березні.

38-річний Гарріс прагне зберегти 14-річне перебування при владі своєї політсили, "Фіне Гел", яку очолив у квітні цього року – після несподіваної відставки прем’єра Лео Варадкара.